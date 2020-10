Temptation Island, un mese dopo: Serena e Davide ancora insieme?

È oramai passato circa un mese dal loro falò di confronto. Che cosa è successo a Serena e Davide dopo Temptation Island?

Il tempo è volato dall’ultimo falò di confronto tra Serena e Davide. I due hanno infatti lasciato Temptation Island oramai un mese fa. Il quesito sorge dunque spontaneo: la coppia è ancora insieme? Come stanno andando le cose? Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sulla loro relazione attuale.

Serena e Davide hanno suscitato molto scalpore durante la loro permanenza al reality delle tentazioni. Il pubblico ha infatti avuto spesso da ridire in merito al comportamento del fidanzato, estremamente geloso. La stessa Alessia Marcuzzi ha ammonito il ragazzo in seguito ad alcune affermazioni. La presentatrice ha infatti affermato che in alcuni momenti, avrebbe voluto prendere Davide per le orecchie, soprattutto dopo aver sentito uscire dalla sua bocca certe frasi ‘un po’ medievali‘.

Si sono presentati a Temptation, Serena e Davide, con l’intento di chiarire i pesanti dubbi che gravavano sulla loro relazione. Lei in cerca di libertà, lui disperatamente intento a lavorare sulla propria gelosia. Nonostante i diverbi iniziali, sembrerebbe proprio che la coppia abbia deciso di continuare con la propria relazione, uscendo insieme dal falò di confronto.

Serena ha dichiarato che il fidanzato si sta davvero impegnando a lavorare sulla propria gelosia. Insieme, a qualche giorno dalla fine del loro percorso all’interno del reality, stanno ricostruendo un nuovo rapporto di fiducia reciproca e rispetto. Adesso hanno finalmente ritrovato la serenità di un tempo, e sembrano felici e determinati a rimanere insieme.

Un mese dopo Temptation Island: Serena e il tentatore Ettore

È passato oramai più di un mese dall’ultimo falò di confronto tra Serena e Davide. I due, nonostante le difficoltà e gli screzi di partenza, sono riusciti ad abbandonare Temptation Island insieme. Durante la sua permanenza sull’isola, Serena ha però fatto conoscenza con un tentatore, Ettore, che ha suscitato immediatamente la sua simpatia, e la gelosia del compagno Davide. La domanda sorge dunque spontanea: i due si sono risentiti dopo la fine del reality? La risposta è sì. Serena ha infatti raccontato di aver sentito Ettore, soltanto una volta. Il fidanzato ha tenuto a precisare che è stato il tentatore a contattarla, soltanto per chiedere come stesse.