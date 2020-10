Temptation Island, addio Alberto-Speranza: lui esce con Nunzia

Novità importanti dopo l’ultima puntata di Temptation Island con Alberto e Speranza protagonisti: lui la lascia e promette amore alla single Nunzia

Novità importanti dopo la puntata finale di Temptation Island con la coppia composta da Speranza e Alberto, arrivati al confronto di fine puntata. Durante queste settimane c’è stato anche il tradimento dello stesso uomo nei confronti della sua fidanzata: non c’è stata una reazione dura da parte di lei. Anzi, Speranza avrebbe pensato anche di perdonarlo affermando: “Amare non è una colpa”. Non è stato dello stesso parere Alberto che è uscito con la single Nunzia lasciando così l’ormai ex fidanzata dopo tantissimi anni.

Temptation Island, la promessa di Alberto a Nunzia: addio a Speranza

Prima l’addio a Speranza, poi Alberto si è confrontato con la single Nunzia. Dopo l’abbraccio con Nunzia, l’uomo ha svelato: “Sei una ragazza intelligente. Sai che è una scelta molto complicata per me: ho appena detto di no ad una storia di 16 anni. Troverai una persona diversa rispetto a quella del villaggio”. Nunzia gli ha risposto: “Ho il cuore a mille” e lui l’ha rassicurata dicendo che si vedranno a Napoli. Infine, la stessa conduttrice Alessia Marcuzzi gli ha posto una semplice domanda: “Sei innamorato di Speranza?”. E lui subito ha risposto: “Per il percorso fatto dico di no”.