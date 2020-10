Stefano Sala a ruota libera su Dayane Mello: “Non c’è mai stato amore”

Stefano Sala ha vuotato il sacco. L’uomo è tornato a parlare dell’ex fidanzata, Dayane Mello, e stavolta non ha tralasciato niente.

Il celebre modello Stefano Sala ha concesso un’intervista per il settimanale Chi. Parole aspre quelle uscite dalla sua bocca, soprattutto una volta giunti al tasto dolente Dayane Mello. Proprio così, l’uomo ha parlato anche della sua ex ragazza. Scopriamo insieme quali sono state tutte le sue dichiarazioni.

Sala è dunque tornato a parlare dell’ex fidanzata Dayane. La donna al momento si trova nella Casa del Grande Fratello Vip, e sta facendo molto parlare di sé. Stefano stesso, il padre di sua figlia Sofia, ha seguito gli episodi ed ha anche avuto qualcosa da dire in merito.

L’uomo ha parlato della sua relazione con la Mello, cominciata circa sette anni fa. Dopo due settimane, la ragazza è rimasta incinta. “Un fulmine a ciel sereno.” ha commentato l’uomo, pur specificando che nessuno dei due, all’interno della coppia, ha mai osato pensare di non tenere la bimba. Quest’ultima, stando ai racconti di Stefano, è legalmente affidata sia alla mamma che al papà, ma la realtà, secondo l’uomo, è ben diversa. “Mi occupo io delle sue spese e dei suoi alimenti, questo sia ben chiaro”.

La storia tra Stefano e Dayane è andata avanti per un anno, fino al momento della crisi e della rottura. “Un tira e molla, da parte sua, devastante. L’amore era finito, ma oggi lo posso dire, forse non era mai iniziato. Eravamo da sempre sue perfetti sconosciuti. C’era una grande passione, questo non lo nego. Ma non c’è mai stato amore.” ha raccontato Sala durante l’intervista. Il modello si è mostrato decisamente risentito nei confronti della brasiliana, e le sue parole sono state amare e dirette.

Dayane Mello: le parole di Stefano Sala sulle sue ‘bugie’

Durante l’intervista per il magazine Chi, Stefano Sala ha avuto da dire anche sulla presenza di Dayane Mello al Grande Fratello Vip. L’uomo ha infatti accusato l’ex di aver raccontato ‘molte bugie‘. Lui ha inoltre sostenuto di non credere alle lacrime della donna, in teoria versate per la figlia Sofia. “Secondo me piangeva per le accuse di Franceska.” ha dichiarato, riferendosi all’ex concorrente Franceska Pepe.