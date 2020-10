Stasera in tv, Le Iene: anticipazioni, servizi e temi della puntata di oggi

Tutte le anticipazioni, i servizi e gli argomenti che tratterà Le Iene, condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, in onda questa sera su Italia 1.

Nicola Savino e Alessia Marcuzzi conducono Le Iene Show, uno dei programmi più attesi della settimana, che passa al mercoledì dopo lo spostamento di ieri a causa della Champions League. I servizi, le tematiche e gli argomenti scottanti: tutto quello che c’è da aspettarsi dalla puntata di questa sera, in onda sempre su Italia 1, alle 21,20 circa.

Cosa vedremo stasera a Le Iene

La puntata parte col botto con un servizio di Alessandro Di Sarno sul clan dei Casamonica, in particolare sull’agressione subita dal giornalista da parte di alcuni esponenti della famiglia. Sabato scorso Di Sarno era andato nel quartiere Romanina, in zona Roma Sud-Est, per fare alcune domande a Nando Casamonica in merito ad un video pubblicato su instagram in cui un bambino guidava pericolosamente una macchina. Il giornalista, durante la puntata di questa sera, racconterà l’attacco violento subito per mano dei Casamonica: “Una signora mi ha strappato la telecamera di mano rompendo i microfoni” ha raccontato.



Un secondo servizio, realizzato da Silvio Sghembi, tratterà invece dei pescatori italiani bloccati in Libia, ormai da un mese. Dopo una battuta di pesca in acqua internazionali, i pescatori sono stati fermati dal governo libico e trattenuti, perché la Libia considera quel tratto di mare come proprio.

Altro tema sicuramente scottante è quello dell’app Immuni, applicazione promossa dal Governo per monitorare la diffusione dell’epidemia e controllare se si è entrati in contatto o meno con un positivo. Pare che certi numeri non tornino e che l’app registri 902 casi su oltre 134 mila. Giulio Golia nel servizio proverà a contattare il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte per capire se l’applicazione funzioni davvero o meno.

Potete guardare Le Iene Show su Italia 1 oppure in streaming dal sito di Mediaset Play, su tutte le piattaforme, da partire dalle 21,20 di questa sera.