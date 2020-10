Stasera in TV, Chi l’ha visto?: anticipazioni della puntata

Tutte le anticipazioni, i temi trattati e i casi di cui parlerà Federica Sciarelli nella nuova puntata di “Chi l’ha visto?” di questa sera, alle 21.20 su Rai 3.

Mercoledì sera per migliaia di italiani vuol dire “Chi l’ha visto?”, il programma condotto da Federica Sciarelli che tratta dei più importanti casi di persone scomparse al momento in Italia, oltre che di noti avvenimenti di cronaca nera. Tutte le anticipazioni, i temi trattati e i casi di cui si occuperà la puntata di questa sera.

Cosa vedremo nella puntata di oggi di Chi l’ha visto?

Come di consueto, Federica Sciarelli accompagnerà il pubblico di Chi l’ha visto? tra i casi di persone scomparse e ritrovate, di cronaca nera e storie maledette dell’attualità italiana. La puntata di questa sera si occuperà del caso già conosciuto di una donna, Lucia, morta in ospedale. La donna è stata ritrovata con la milza completamente lacerata e le sue figlie si erano già rivolte alla trasmissione, raccontato la terribile storia della madre al pubblico. Ad oggi c’è un colpevole per la morte di Lucia: l’uomo, condannato per omicidio e arrestato, è stato intervistato da Giuseppe Pizzo in un servizio che verrà mandato in onda proprio stasera.

Il programma inoltre tornerà sulla tormentata e triste storia di Luigi Celentano, detto Gigino Wifi, un caso pieno di colpi di scena inaspettati, testimoni e avvistamenti. Di recente la madre dell’uomo, scomparso ormai da tre anni, aveva detto di averlo riconosciuto nelle registrazioni delle camera a circuito chiuso di un bar a Novara. Questa sera a Chi l’ha visto? nuove segnalazioni da parte di altri telespettatori su presunti avvistamenti dell’uomo.

Chi l’ha visto? ha sempre attivo un servizio per i familiari di persone scomparse che vogliono rivolgersi alla trasmissione per un aiuto, sul sito ufficiale della trasmissione.