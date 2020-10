Rosalinda Celentano, concorrente di Ballando con le Stelle, dopo anni ha deciso di confessare la natura delle sue relazioni con la Bellucci e Asia Argento.

La concorrente di “Ballando con le Stelle” continua a far parlare di sé, non solo per essere la figlia del Molleggiato, ma per le continue rivelazioni che sta facendo. Recentemente, Rosalinda Celentano ha ammesso di aver avuto un tumore, poi ha raccontato dettagli privati inediti sul suo passato sentimentale.

Rosalinda Celentano ha sempre tenuto molto privata la sua vita fuori dal set cinematografico, ma ultimamente ha deciso di svelare dettagli della sua vita sentimentale che non aveva mai raccontato. La figlia del famoso cantante è sempre stata molto onesta sulla sua omosessualità, ma non ha mai in precedenza confermato le relazioni sentimentali che le sono state attribuite con donne del mondo dello spettacolo. La concorrente di “Ballando con le Stelle“, in gara in coppia con la ballerina Tina Hoffman, sta dando prova di sé per il suo talento per il ballo, oltre che per la recitazione.

Rosalinda Celentano, i rapporti con Monica Bellucci e Asia Argento

Rosalinda ha scelto di confermare di aver avuto in passato delle relazioni amorose con donne note al mondo dello spettacolo ma, soprattutto, non apertamente omosessuali. La Celentano ha confermato di aver avuto sempre un’attrazione per la modella e attrice Monica Bellucci, soprattutto quando erano entrambe più giovani. Con lei, però, non sono mai andate oltre qualche bacio, pertanto non si può parlare propriamente di una relazione, ma piuttosto di un’amicizia “speciale”.

Quando le è stato chiesto di un’altra figura nota al mondo dello spettacolo, quella di Asia Argento, Rosalinda ha detto che: “Con Asia limoniamo. Lei mi mette la lingua in bocca e la gente passa e ci guarda schifata, si spaventa di queste cose perché ha paura dell’amore“. L’attrice sta dimostrando a “Ballando con le Stelle” di avere ereditato non solo il talento canoro, ma anche quello per il ballo dal padre Adriano Celentano.