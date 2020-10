Patrizia De Blanck, quanto guadagna la contessa: il suo patrimonio

Scopriamo quanto guadagna la contessa Patrizia De Blanck: dal patrimonio nobiliare al cachet per il Grande Fratello VIP 5.

Con l’ingresso della contessa nella Casa del GF VIP, le indiscrezioni e la curiosità sui suoi guadagni sono cresciute a dismisura. Non è nuova alla vita televisiva e ad oggi è uno dei nomi più importanti tra i concorrenti del reality.

Nata in una famiglia prestigiosa famiglia veneziana, è figlia di Lloyd Dario e l’ambasciatore di Cuba Guillermo De Blanck y Menocal. Il suo patrimonio però è composto da molte sfaccettature che non riguardano solo la famiglia e le ospitate in tv.

A quanto ammonta davvero il patrimonio di Patrizia De Blanck?

Date le sue nobili origini, la contessa frequenta gli ambienti dell’alta società. Proprio durante queste occasioni, incontrerà il barone inglese Anthony Leigh Miller e molti anni dopo il console di Panama Giuseppe Drommi. La De Blanck si sposerà due volte, ma nessuno dei due matrimoni andrà a buon fine. Queste due relazioni aumenteranno i suoi proventi economici, insieme anche a quelli provenienti dalla sua eredità.

Nonostante dei momenti di perdite economiche, la maggior parte dei suoi averi provengono dalle sua apparizioni in TV e dalla partecipazione a diversi programmi. Dai salotti di Barbara d’Urso all’Isola dei Famosi, la De Blanck non si è mai fermata un attimo. Secondo le indiscrezioni uscite dalla casa del GF VIP 5, la contessa potrebbe avere un cachet di ben 100mila euro e non 10mila come tutti gli altri concorrenti.

