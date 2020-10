Passeggera picchia hostess | non voleva indossare la mascherina | VIDEO

Su un aereo della Delta Airlines una passeggera picchia hostess. Il membro dell’equipaggio l’aveva invitata a rispettare le norme anti Covid.

Una passeggera picchia hostess dopo aver ricevuto l’invito a lasciare l’aereo perché non disposta ad indossare in maniera consona la mascherina. In tanti altri hanno assistito alla scena, documentando il tutto con foto e filmati postati sui social network.

La donna ha la mascherina attorno al collo e molla un pugno alla hostess che l’aveva redarguita. Il tutto è successo a bordo i un aereo della Delta Air Lines. Inoltre a questa condotta violenta l’intemperante passeggera ha anche aggiunto una pletora di insulti, sostenendo di essere stata spinta. Per questo motivo la manesca passeggera picchia hostess e perde il controllo, giustificando il proprio comportamento. Tutto attorno i testimoni hanno assistito esterrefatti a quanto accaduto. Un uomo, forse il parente stretto, viene visto mentre cerca di riportare la donna a più miti consigli ma senza riuscirci. Lui indossa la mascherina a copertura della bocca ma non del naso.

Passeggera picchia hostess, l’episodio immortalato sui social

L’aereo stava per decollare da Miami alla volta di Atlanta, dopo un ritardo di due ore. L’episodio risale alla notte di lunedì 19 ottobre 2020. Ovviamente sono giunte condanne unanimi per quanto accaduto, con piena solidarietà rivolta alla hostess aggredita. La Delta Airlines ha imposto a tutti i propri passeggeri di seguire le regole per rallentare la trasmissione del Covid-19. Tutti devono indossare le mascherine protettive in maniera consona ed igienizzarsi le mani. Le mascherine possono essere tirate giù solo per mangiare o bere. Lo stesso vale anche per l’equipaggio di bordo, con la possibilità di potere usare in aggiunta alle mascherine anche degli schermi in plastica. E Delta Airlines fa anche sapere quanto segue. “Qualsiasi mascherina con una valvola di scarico non è approvata come maschera facciale accettabile per i clienti che viaggiano su qualsiasi volo operato da Delta o Delta Connection”.

