Nuovo Dpcm entro domenica, misure più rigide: stop agli spostamenti e altri provvedimenti. Le ultime notizie e le iniziative allo studio del governo.

Sono passati pochi giorni dal Dpcm del Governo in materia di contrasto alla seconda ondata di epidemia di Coronavirus. Ma già è allo studio un nuovo provvedimento che dovrebbe inasprire le misure appena prese.

Il nuovo Dpcm dovrebbe arrivare a breve, probabilmente entro Domenica. I contagi continuano a crescere a da più parti sono arriva input al governo affinché inasprisca alcune misure al fine di evitare quella peggiore di tutte: un uovo lockdown nazionale.

Nuovo Dpcm, le misure allo studio del Governo Conte

In base a diverse indiscrezioni giornalistiche tra le iniziative allo studio del governo c’è quella di un coprifuoco nazionale a partire dalle ore 23. La stessa misura presa dunque in Regioni come Lombardia e Campania diventerebbe attiva in tutta Italia. Inoltre dovrebbero essere limitati gli spostamenti tra Regioni solo per motivi di salute e di lavoro.

In base alle indiscrezione il premier Conte non sarebbe del tutto d’accordo con queste ipotesi e preferirebbe concentrarsi su ulteriori strette a trasporti e scuole. Tornerà dunque a breve una nuova autocertificazione per potersi spostare negli orari del coprifuoco. Il Pd spinge per una chiusura delle attività non essenziali dalle 22 fino alle 6 del mattino. Intanto sembra sempre più probabile la chiusura dei centri commerciali (negozi non alimentari) nei weekend.

Il Ministro Speranza: “Restate a casa”

Il Ministro della Salute Roberto Speranza non ci va giù leggero: è convinto che ci siano gli strumenti per arginare la crescita esponenziale dei contagi, così da evitare un nuovo lockdown, ma per farlo bisogna mantenere una strategia di basso profilo, riducendo tutti gli spostamenti non necessari. “Chiedo alle persone di fare uno sforzo per evitare spostamenti inutili, uscite inutili” ha detto ospite di La7, come riportato da Tgcom 24.