Midtjylland-Atalanta Champions League: streaming e precedenti

Il match tra Midtjylland e Atalanta è valido per la prima giornata di Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo la battuta d’arresto netta contro il Napoli in campionato, ecco tornare in campo l’Atalanta – la squadra che nella stagione appena trascorsa ha meglio fatto in Champions League, fermandosi ai quarti sconfitta di misura e in rimonta dal Paris Saint Germain. Oggi gli orobici volano in Danimarca.

Ad attenderli c’è una squadra che è alla sua prima partecipazione nella fase finale della massima competizione europea ovvero il Midtjylland, una società con un ventennio di storia, nata dalla fusione tra l’Ikast FS e l’Herning Fremad. Si tratta dei campioni in carica nel campionato danese, vinto per tre volte.

Precedenti di Midtjylland Atalanta e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo alla MCH Arena, stadio di Herning, tra i padroni di casa del Midtjylland e l’Atalanta sarà visibile in diretta e in esclusiva solo su Sky sui canali Sky Sport Arena (satellite e internet), Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Sfida inedita tra queste due squadre, che hanno appena due precedenti a testa contro team dei Paesi a cui appartengono le formazioni sfidanti. Il Midtjylland ha perso due volte con il Napoli nell’Europa League 2015/16, l’Atalanta venne invece eliminata ai rigori contro il Copenhagen nel 2018, quando si giocava l’accesso alla fase a gironi dell’Europa League.

Midtjylland e Atalanta, le due squadre in campo: le formazioni

Priske e Gasperini hanno completato le loro scelte in vista del match di stasera. Queste le formazioni:

MIDTJYLLAND (4-3-3): Hansen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Cajuste, Onyeka, Evander; Mabil, Kaba, Sisto.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata.