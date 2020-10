Matrimonio a prima vista, Gianluca e Sitara: storia della coppia e curiosità

Gianluca Epifani e Sitara Rapisarda sono una delle coppie dell’edizione di quest’anno di Matrimonio a prima vista. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di loro.

Tra i concorrenti della quinta edizione di Matrimonio a prima vista ci sono Gianluca Epifani e Sitara Rapisarda. Conosciamo più da vicino questa giovane coppia.

Tutto su Gianluca e Sitara di Matrimonio a prima vista

Gianluca Epifani e Sitara Rapisarda sono stati scelti in sostituzione di Luca e Maddalena. Quest’ultima infatti lavora in una struttura sanitaria e ha deciso, in questo momento critico, di dare la priorità al suo lavoro. Gianluca è un trentenne fiorentino che lavora come concept artist in digitale ed è alla ricerca di un amore fatto di condivisione e sostegno nei momenti del bisogno, ma anche capace di regalargli gioie e soddisfazioni.

Sitara Rapisarda ha invece 29 anni e lavora come cassiera in un ristorante di Roma. Prima dell’inizio della pandemia causata dal Covid-19 viveva da sola, ma ora risiede con i suoi genitori. Si definisce una persona decisa e talvolta irascibile. Ha deciso di partecipare a Matrimonio a prima vista perché alla ricerca dell’amore vero e considera questa opportunità la sua unica chance di sposarsi.

