Matrimonio a prima vista, Andrea e Nicole: storia della coppia e curiosità

Andrea Ghiselli e Nicole Soria sono una delle coppie dell’edizione di quest’anno di Matrimonio a prima vista. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di loro.

Tra i concorrenti della quinta edizione di Matrimonio a prima vista ci sono Andrea Ghiselli e Nicole Soria. Conosciamo più da vicino questa giovane coppia.

Tutto su Andrea e Nicole di Matrimonio a prima vista

Andrea Ghiselli ha 28 anni e viene da Vallefoglio, in provincia di Pesaro, dove lavora come ristoratore assieme alla sua famiglia. Ha molti hobby, ma la sua principale passione è il tiro al piattello. “L’amore per me è un concetto particolare – ha confessato -. Ho avuto diverse storie, mi sono divertito tanto ma una delle cose che mi manca è amare una persona”.

Nicole Soria, invece è una 29enne che vive a Milano e lavora come contabile. E’ appassionata di scarpe e borse e le piace molto ballare. I suoi “tre obiettivi della vita: un bel percorso di carriera, avere una famiglia e dei figli e infine essere felice”, ha spiegato. “Ho tanta voglia di mettermi in gioco e di innamorami”.

Secondo i tre esperti del programma questa coppia ha un’affinità del 79% . Nicola ha una personalità un po’ narcisa e persino egocentrica, Andrea invece si presenta come un tipo socievole e generoso. Quanto basta, almeno in teoria, per completarsi a vicenda…

