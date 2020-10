Matrimonio a prima vista, anticipazioni del 21 ottobre: mai successo prima!

Novità importanti per quanto riguarda la nuova puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2020, in onda questa sera 21 ottobre, su Real Time

I nuovi episodi di Matrimonio a prima vista sono sempre più seguiti su Real Time. Questa sera, mercoledì 21 ottobre 2020, andrà in onda una nuova puntata dove si vedranno Giorgia e Luca sempre più uniti dopo le varie discussioni iniziali a causa di un tatuaggio. I due discuteranno animatamente, poi riusciranno a capirsi con il litigio che è diventato un modo per conoscersi più a fondo. La coppia continuerà a studiarsi e così, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe uscire dal programma più rafforzata e convinta.

Matrimonio a prima vista, le curiosità incredibili

Anche Andrea e Nicole cercheranno di capirsi ancora meglio visto che il ristoratore di Perugia non è convintissimo dell’aspetto fisico della sposa. I problemi ci saranno anche per Sitara e Gianluca visto che nell’ultima puntata i due si sono allontanati improvissamente: il ragazzo trascorrerà la notte da solo con il carattere forte di Sitara che non riesce a conciliare con quello di Gianluca. Infine, ci sarà un’indiscrezione incredibile sul loro futuro, mai successa prima: Andrea e Nicole e Sitara e Gianluca decideranno di terminare il loro percorso insieme optando per il divorzio. Come svelato da Più Donna Sitara ed Andrea inizieranno la loro storia d’amore fuori dal programma.