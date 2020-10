Jo Squillo in diretta tv: “Avevo predetto il Coronavirus” – VIDEO

La cantante Jo Squillo in diretta tv nella puntata odierna di “Oggi è un altro giorno”: “Avevo predetto il Coronavirus”.

Si è raccontata nel corso della puntata odierna di “Oggi è un altro giorno” la nota cantante Jo Squillo, che dopo gli inizi punk con la Kandeggina Gang e il passaggio alla new wave, è diventata celebre nel 1991 grazie al suo duetto con Sabrina Salerno. Le due parteciparono infatti a Sanremo con “Siamo donne”, un brano divenuto ormai il suo manifesto.

Appena due anni prima, era uscito per il disco di Jo Squillo “Terra Magica”, presentato a Sanremo Rock. Nella trasmissione condotta da Serena Bortone, oggi è stato rilanciato il video della sua esibizione live al concorso canoro. La cantante mette in piedi una coreografia in cui sono tutti con delle mascherine addosso.

Il ritorno di Jo Squillo in tv e il suo racconto sul Coronavirus

“Quando avevo immaginato il Covid”, è la didascalia che appare in trasmissione mentre scorrono le immagini e Jo Squillo successivamente racconta di come era nata l’idea di presentarsi in televisione conciati in quel modo. Una curiosità: nel disco “Terra Magica”, è presente un particolarissimo omaggio della cantante a Demetrio Stratos, compianto leader degli Area. Si tratta di una nuova versione del brano più conosciuto della band, ovvero “Luglio, agosto, settembre (nero)”.

Nei mesi del lockdown Coronavirus, la cantante è stata molto attiva sui social e in particolare su Instagram, con le rubriche in diretta “Jo in the house” e “Jo Squillo live show”. Proprio nel corso della trasmissione di oggi di Raiuno sono arrivati diversi messaggi su Twitter e uno di questi era un invito ironico all’artista a prepararsi a riprendere con le dirette. Anche se da ironizzare e fare sarcasmo c’è davvero ben poco.