Inter – Borussia Mönchengladbach Champions: streaming precedenti

Il match tra Inter e Borussia Mönchengladbach è valido per la prima giornata di Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Riparte dalla Champions League e nella fattispecie dal Borussia Mönchengladbach l’Inter di Antonio Conte, dopo un avvio di campionato non certamente entusiasmante. Sette appena i punti in classifica, con tre partite su quattro in cui la squadra ha decisamente faticato incappando anche in una sconfitta e un pareggio.

Leggi anche: Ilicic, ritorno in campo: il male nascosto dell’attaccante dell’Atalanta

A pesare è soprattutto la sconfitta rimediata nel derby di sabato contro il Milan, partita decisa dal grande ex di questo match, ovvero Zlatan Ibrahimovic, che a 39 anni suonati risulta ancora decisivo. Per la squadra di Conte è comunque già il momento di lasciarsi alle spalle quanto avvenuto nell’ultima giornata di campionato.

Leggi anche: Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus: le sue condizioni

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Inter Borussia Mönchengladbach e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano tra i padroni di casa dell’Inter e il Borussia Mönchengladbach sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento. E’ prevista anche la trasmissione in chiaro su Canale 5, quindi lo streaming su Mediaset Play.

Tra queste due squadre i precedenti sono appena quattro e sono abbastanza datati, risalendo al 1971 e al 1979. Il bilancio è in perfetto equilibrio: una vittoria nerazzurra (4-2), due pareggi (0-0 e 1-1) e una vittoria tedesca (2-3 a San Siro, anche se ottenuta dopo i tempi supplementari). La prima sfida in assoluto viene ricordata per la lattina in testa a Roberto Boninsegna, attaccante dell’Inter.

Inter e Borussia Mönchengladbach, le due squadre in campo: le formazioni

Conte e Rose hanno completato le loro scelte in vista del match di stasera. Queste le formazioni:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Vidal, Perisic; Eriksen; R. Lukaku, Sanchez.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (3-4-1-2): Sommer; Ginter, Elvedi, Bensebaini; Lainer, Kramer, Neuhaus, Wendt; Hofmann; Plea, Thuram.