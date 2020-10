Una ragazza perde la vita in modo tanto assurdo quanto tragico dopo un incidente con un cinghiale che ha attraversato la strada. Ferito il fidanzato.

Un tragico incidente causato da un cinghiale ha finito con il portare alla morte una ragazza. La giovane aveva 21 anni e si chiamava Lucrezia. Il drammatico episodio è avvenuto nella località di Scandolara Rivara, in provincia di Cremona. Purtroppo l’impatto tra l’animale selvatico e l’auto sulla quale si trovava al volante ha portato Lucrezia a rimediare delle ferite di gravità troppo elevata.

Nonostante un ricovero urgente in ospedale, ad alcune ore di distanza la giovane ha perso la vita, morendo all’interno dell’ospedale di Cremona. Accanto a lei c’era il fidanzato, che invece ha riportato lesioni non preoccupanti. L’incidente col cinghiale investito dalla Toyota Yaris condotta dalla ragazza ha avuto luogo nella serata di martedì 20 marzo 2020, proco prima delle ore 20:00. L’impatto letale si è svolto su di un tratto della Strada Provinciale 85. Le forze dell’ordine intervenute per prestare soccorso e per svolgere i rilievi del caso hanno ricostruito la dinamica di quanto successo.

Incidente cinghiale, Lucrezia deceduta in ospedale

Il grosso mammifero è rimasto ucciso sul colpo. L’auto invece, dopo il colpo, ha finito con il ribaltarsi diverse volte all’interno di un campo posto ai lati della carreggiata. Il cinghiale morto è stato notato solo in un secondo momento, con l’arrivo della luce diurna. E ad una certa distanza dalla Yaris. La prova che l’animale è rimasto coinvolto nell’incidente è costituita dal fatto che accanto alla carcassa c’era anche un pezzo del paraurti della vettura. In merito alla zona dove è avvenuto l’incidente, numerose segnalazioni in passato hanno portato all’attenzione di come fossero frequenti gli attraversamenti di animali selvatici e di cinghiali in particolare lungo le strade locali. Tra l’altro gli stessi cinghiali si rendono spesso responsabili anche di danni alle colture.

