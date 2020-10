Federico Fashion Style senza mascherina, Selvaggia Lucarelli lo attacca

Di nuovo al centro di gossip e polemiche, Federico Fashion Style è stato duramente criticato sui social da Selvaggia Lucarelli per essersi mostrato a lavoro senza mascherina.

Non sembrano spegnersi mai le polemiche contro Federico Fashion Style, il parrucchiere dei VIP, già criticato aspramente per il mancato rispetto delle norme anti-covid. Questa volta a scagliarsi contro lo stylist è la giornalista Selvaggia Lucarelli, che lo ha “beccato” senza mascherina.

Federico beccato a lavoro senza mascherina

“Anche oggi, questo soggetto da 1 milione di follower lavora senza mascherina. Questo dopo la sua mirabile estate in Sardegna con Covid portato a casa e nel suo negozio. Con conseguente quarantena per chi era entrato in contatto con lui, clienti compresi. Il problema però non è manco lui, ma voi che ci andate. Gente così va evitata come la peste. Anzi, come il Covid”, queste le asprissime parole che Selvaggia Lucarelli ha pubblicato oggi su instagram allegando una foto di Federico Fashion Style che si è mostrato a lavoro nel suo salone, senza la mascherina protettiva.

Oltre naturalmente al rischio che consegue il non rispettare le norme di sicurezza anti-covid come l’utilizzo della mascherina, la foto di Federico sarebbe anche un pessimo esempio. Soprattutto in un momento come questo, in cui l’esempio è fondamentale, tanto da spingere il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a contattare Fedez e Chiara Ferragni in modo che esortino i milioni di ragazzi che li seguono a indossare la mascherina.

Lo stylist era già stato al centro di asprissime polemiche, come ricorda la Lucarelli nel post, per essere andato in vacanza in Sardegna pur essendo risultato positivo al Covid, questa estate. E non è la prima volta che tra i due c’è dell’astio: lo stylist aveva replicato alle dure parole della giornalista con un posto pieno di veleno e cattiveria, in cui aveva tirato anche in ballo il fidanzato di lei.

