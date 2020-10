Fabrizio Corona pubblica il referto del tampone: “Anche Carlos è positivo”

In risposta alle accuse contenute nella videochiamata della Moric, Fabrizio Corona pubblica il referto del tampone e dice che il figlio è positivo.

Qualche ora fa Nina Moric ha pubblicato una videochiamata di oltre 14 minuti in cui chiede al figlio di confermare alcune accuse nei confronti del padre. In primo luogo Carlos dice che la storia del Coronavirus non è vera e che Fabrizio Corona si sarebbe inventato tutto per strumentalizzare la cosa. Successivamente risponde affermativamente quando la madre gli chiede se il padre gli dà degli psicofarmaci senza prescrizione e lo ha picchiato.

Sin dai minuti immediatamente successivi si attendeva la risposta di Fabrizio Corona. L’ex agente dello spettacolo ha in effetti risposto, ma solo per mettere a tacere le voci sul fatto che si sarebbe inventato la positività al Covid. Per farlo ha pubblicato la foto del referto del tampone dove è possibile vedere che è risultato positivo. Nelle stories, poi ha aggiunto: “Andiamo avanti come ho sempre fatto. Tutto si supera. Forza e amore. Tra dieci giorni sarà tutto come prima. Alla ricerca della felicità e la raggiungeremo”.

Fabrizio Corona: “Anche Carlos ha il Covid”

Senza dire una parola, ma affidandosi alle didascalie nelle stories, Fabrizio Corona aggiunge anche che il figlio è risultato positivo al Covid: “Sintomi Covid finiti. Mente di nuovo lucida e serena. Carlos un po’ meglio ma positivo al Covid. Si può sistemare tutto, basta volerlo e avere la forza”. Dopo aver chiarito questo Fabrizio Corona lancia un attacco diretto a chiunque abbia sfruttato la sua recente querelle con l’ex moglie per fare visibilità.

In particolare se la prende con una giornalista in particolare: “E ovviamente vaffan***o a quella pseudogiornalista che vive di pettegolezzo e gossip priva di contenuti propri che sfrutta ‘eventi mediatici’ per sputtanare la donna che invidia e che vorrebbe essere @barbaracarmelitadurso”. A chi si riferisce?