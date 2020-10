Il botta e risposta a distanza tra Fabrizio Corona contro Selvaggia Lucarelli: “Invidiosa della D’Urso”, cosa si sono detti.

Botta e risposta a distanza tra Selvaggia Lucarelli e Fabrizio Corona, che segue di qualche giorno l’ospitata dell’ex paparazzo dei vip alla trasmissione di Canale 5, Live Non è la D’Urso, in onda domenica sera. In primo piano ci sono i presunti atteggiamenti di Corona nei confronti del figlio Carlos.

In ballo ci sono anche le accuse che Nina Moric, la sua ex, gli avrebbe rivolto: stando a quanto è emerso da un video, addirittura Corona avrebbe mentito sulla positività al Coronavirus. L’ex paparazzo dei vip ha anche pubblicato nelle Instagram Stories il referto delle analisi mediche a cui si è sottoposto anche Carlos ed è emerso che anche il 18enne avrebbe contratto il virus.

Lo scambio di accuse tra Selvaggia Lucarelli e Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha rassicurato tutti: “Sintomi Covid finiti. Mente di nuovo lucida e serena. Carlos un po’ meglio ma positivo al Covid. Si può sistemare tutto, basta volerlo e avere la forza”. Arriva quindi l’affondo contro Selvaggia Lucarelli, mai citata direttamente: “Va******o a quella pseudo giornalista che vive di pettegolezzo e gossip, priva di contenuti propri che usa ‘eventi mediatici’ per spu**anare la donna che invidia e che vorrebbe essere: Barbara D’Urso”.

“Questa donna che guardi al suo nucleo familiare: padre del figlio, figlio e compagno e ambiente in cui vive” – aggiunge quindi Corona – “Potrei dire mille cose su tutti loro eh… Ma io attacco uno contro uno e faccia a faccia, non gente che non c’entra o non c’entra più. Se vuole può venire qui a imparare un po’ di giornalismo: sicuramente un po’ di etica so cosa significa”. Selvaggia Lucarelli si era scagliata contro Live Non è la D’Urso: “Invitano gente borderline a parlare di un ragazzino che vive in una situazione bordeline e ‘oddio ora scusa ti devo fermare!’. Che vergogna D’Urso. Che vergogna. E povero ragazzino”.