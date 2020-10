Ancora retroscena importante per quanto riguarda la vita privata di Elisabetta Gregoraci, protagonista dell’edizione del Grande Fratello

Ancora novità sulla sfera personale della conduttrice Elisabetta Gregoraci con la presunta relazione con il pilota Stefano Coletti. L’ex moglie di Flavio Briatore ha svelato che si tratta semplicemente di un amico che fa parte della stessa comitiva. Nelle ultime ore è tornata a parlare Arianna David, ex Miss Italia 1993, che ha così confermato la relazione tra i due visto che ha amicizie in comune con loro. Ma sono arrivate subito nuove smentite su Instagram dalla sorella di Elisabetta, Marzia, e la sua migliore amica, l’avvocato Micaela.

Elisabetta Gregoraci, la smentita della relazione con Stefano Coletti

In una nota congiunta scritta da Marzia e l’amica-avvocato Micaela si può leggere: “La sorella e la migliore amica di Elisabetta, le due persone a lei più vicine, smentiscono ufficialmente che tale signora David abbia alcun rapporto amicale con Elisabetta e tantomeno intimo”. Successivamente si continua: “Pertanto, invitano la suddetta a non dichiarare pubblicamente l’esistenza di un rapporto che non c’è mai stato e a non parlare mai più della vita privata della medesima, poiché non solo non può esserne a conoscenza, ma questo comportamento è lesivo per la reputazione di Elisabetta”.