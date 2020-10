Elisa Isoardi abbandona Ballando con le Stelle? L’infortunio è troppo grave e le condizioni sembrano essere notevolmente peggiorate.

Erano una delle coppie più amate dal pubblico e dai giudici di Ballando con le Stelle. L’avventura di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro però sembra proprio destinata a concludersi.

Leggi anche –> Elisa Isoardi ammette: “Tra me e Raimondo Todaro c’è tanta complicità”

Dopo aver superato l’operazione d’urgenza all’appendice del ballerino, è toccato all’ex conduttrice de La prova del cuoco farsi male durante le prove della settimana scorsa. Nell’ultima puntata la Isoardi si era esibita con vistose fasciature a caviglia e gamba, ma a quanto pare l’infortunio si è rivelato più serio del previsto.

Leggi anche –> Elisa Isoardi, nuovo infortunio a Ballando con le Stelle: le sue condizioni

Elisa Isoardi, addio vicino a Ballando con le stelle

L’ex fidanzata di Matteo Salvini si è sottoposta a visita specialistica presso Villa Stuart di Roma. Qui è stata sottoposta anche a risonanza magnetica. A comunicare le ultime notizie è stata proprio la Isoardi con questo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram: “Ciao ragazzi, innanzitutto grazie a tutti per il vostro interessamento… purtroppo questa mattina non riuscivo neanche a poggiare la caviglia per terra quindi ho dovuto tornare dal dottore… risultato? Fasciatura allo zinco, stampelle e riposo… come potrete immaginare l’umore adesso non è dei migliori e non so che succederà sabato… io non mollo ma voi continuate a starmi vicino come sempre”.