Covid, ultime news: chiusure in Lombardia, Piemonte, Liguria e Campania

Si parla nuovamente di chiusura delle regioni di fronte al pericolo Covid. Leggiamo insieme gli ultimissimi aggiornamenti.

In arrivo nuove misure imposte dai governatori. Sembrerebbe proprio che i contagi siano di nuovo in aumento, e l’emergenza Covid sia nuovamente una delle priorità. Scopriamo insieme tutte le news e le chiusure disposte dalle Regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Campania.

Lombardia. La Lombardia, in seguito all’aumento degli infetti, ha deciso di adottare una politica molto rigida e di avvicinarsi a restrizioni simili a quelle del lock down di cinque mesi fa. Secondo quanto la Regione ha concordato con il Ministero della Salute, gli spostamenti sono nuovamente vietati, ed è stato istituito un coprifuoco. Quest’ultimo impone la chiusura di tutte le attività dalle ore 23:00 alle ore 05:00. Nel weekend tutti i centri commerciali non alimentari dovranno rimanere chiusi.

Piemonte. Alberto Cirio, il governatore, ha optato per la chiusura di tutti i locali pubblici entro le ore 24:00. Esattamente come in Lombardia, durante il weekend i centri commerciali dovranno rimanere serrati. Dal giorno 26 Ottobre, tutte le classi a partire dalla seconda alla quinta della scuola secondaria di secondo grado dovranno alternare la didattica online alla presenza fisica in aula, per almeno il 50% dei giorni.

Lguria. Esattamente come in Piemonte, Giovanni Toti ha optato per la didattica online al 50%. È stato disposto il divieto assoluto di assembramento, e tutti i circoli e centri culturali dovranno attenersi a un coprifuoco che scatterà alle ore 24:00. Un po’ di respiro per le attività delle sale giochi, che potranno rimanere aperte, ma soltanto dalle ore 5:00 alle 18:00.

Campania. La Regione ha disposto regole rigide e ferree. Come in Lombardia, è stato imposto il coprifuoco dalle ore 23:00 alle ore 5:00 a tutte le attività non essenziali. Ai cittadini è vietato lo spostamento, anche quello interprovinciale, salvo per necessità lavorative, sanitarie, o comunque essenziali. Il governatore Vincenzo De Luca ha optato anche per la chiusura totale delle scuole, che riapriranno il 30 Ottobre.

Covid, torna l’obbligo di autocertificazione

A oramai cinque mesi dal lock down totale a causa dela pandemia da Covid, torna l’obbligo di autocertificazione durante le ore coperte dal coprifuoco. Il modulo, volto a certificare una ‘comprovata urgenza’ per uscire dalla propria abitazione, dovrà essere fornito dai cittadini qualora, in Campania e Lombardia, fossero fuori dopo le ore 23:00. Piemonte e Liguria hanno invece adottato una politica più blanda, senza rinunciare però ad alcune restrizioni. Il modulo da esibire alle autorità è al momento in mano al Viminale, il quale presto fornirà istruzioni precise su come compilarlo, inserendo sicuramente le proprie generalità e il motivo per il quale si stia violando il coprifuoco.