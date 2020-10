Coronavirus, prove di lockdown in Lazio: limiti a spostamenti e scuole

Anche il Lazio corre ai ripari dopo l’ultimo allarmante bollettino del Coronavirus: coprifuoco dalle 24 alle 5 e la didattica a distanza al 50% per le scuole superiori.

Giro di vite in Lazio per fronteggiare l’impennata di contagi da Coronavirus. E’ stata appena siglata un’ordinanza della Regione che prevede il coprifuoco da mezzanotte alle 5, la didattica a distanza al 50% per le scuole superiori (a esclusione degli studenti del primo anno) e al 75% per le università (fatta eccezione per le matricole e le attività di laboratorio). Il blocco notturno entrerà in vigore dal prossimo venerdì, mentre le misure relativa alla Dad da lunedì 26 ottobre. Il provvedimento dovrebbe essere valido per un mese, ma – dato l’incerto evolversi dell’emergenza – il condizionale è d’obbligo.

Leggi anche –> Coronavirus, Conte appello al Senato: “Fare sacrifici tutti”

Leggi anche –> Autocertificazione Coronavirus: coprifuoco Lombardia, come funziona

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il Lazio nella morsa del Coronavirus

Il Lazio decide così di allinearsi alla Lombardia e alla Campania. L’ordinanza firmata dal governatore Nicola Zingaretti impone come detto il coprifuoco dalle 24 alle 5: si potrà uscire soltanto per motivi di lavoro o di urgenza, “comprovate esigenze” che dovranno essere giustificate con un’autocertificazione. Il provvedimento introduce il divieto di spostamento dei cittadini e la chiusura dei locali.

Nonostante l’Rt di Roma sia all’1,2, il presidente della Regione Lazio ha deciso di procedere con una stretta proprio per contenere l’avanzata del Covid-19, in accordo con i sindaci e con i dirigenti scolastici. È stato inoltre deciso di allestire 2.913 nuovi posti letto per i pazienti Covid e 552 in terapia intensiva. I prossimi giorni saranno decisivi per verificare l’utilità delle misure adottate e valutare un eventuale inasprimento o alleggerimento delle stesse.

Leggi anche –> Coronavirus Lombardia | Fontana dispone il coprifuoco fino a novembre

Leggi anche –> Coronavirus, contagi boom: sono oltre 15mila in 24 ore

EDS