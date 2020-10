Chiara Ferragni e Fedez: ecco il volto della figlia | FOTO

By

Fedez e Chiara Ferragni hanno sbalordito tutti i loro follower con una foto. In primo piano il volto della loro figlia.

Da giorni non si parla oramai d’altro: la famiglia di Chiara Ferragni e Fedez presto si allargherà. Sono migliaia i commenti e le congratulazioni fatte ai due genitori e sono tutti in trepidante attesa di vedere come sarà la sorellina del piccolo e bellissimo Leone.

Proprio così, si parla di sorellina. A quanto pare infatti la bimba sarà una femmina. Sono numerosissimi i fan emozionati, e tra centinaia di auguri e festeggiamenti, si domandano tutti quale sarà il nome della secondogenita. Per adesso ancora nessun indizio, ma siamo tutti in attesa di scoprirlo.

L’arrivo della principessa è previsto per Marzo 2021, dunque in primavera. L’annuncio della gravidanza è stato dato dai due genitori tramite social. La coppia ha pubblicato direttamente una foto su Instagram, il cui soggetto è niente meno che il piccolo Leo. il bimbo stringe tra le manine un’ecografia: proprio quella della sorellina. Nel frattempo mamma Chiara non smette di lavorare nemmeno un secondo, ed i fan la seguono passo dopo passo, senza perdersi nessun dettaglio.

Fedez poche ore fa ha intanto stupito tutti, pubblicando tra le storie Instagram uno scioccante scatto. A suscitare tanto scalpore è la foto della figlia in arrivo. Il rapper ha utilizzato un’app apposita che mostra come sarebbe la loro bambina. Ad accompagnare lo scatto, l’hashtag ‘#OurDaughter‘. Il viso della ragazza ritratta in primo prende i tratti di entrambi i genitori. Chissà se il suo volto somiglierà davvero a quello ipotizzato dall’applicazione.

Il piccolo Leone: primogenito di Chiara Ferragni e Fedez

Sono tutti entusiasti di fronte alla notizia della seconda gravidanza di Chiara Ferragni. Esatto, la Ferragni e Fedez hanno commosso l’intero web annunciando che la famiglia si sarebbe allargata un altro po’. Anche il primogenito Leone sembra felice all’idea di aspettare una sorellina. Il piccolo viene spesso mostrato sui profili Instagram dei genitori, ed appare sempre sereno e sorridente. Ha i riccioli d’oro e gli occhi chiari della mamma, ed è carico di vita e coperto di attenzioni. Non vediamo l’ora di vederlo abbracciare la futura sorellina!