Cecilia Rodriguez | profilo da regina | ‘Che splendore di donna’ | FOTO

Da Cecilia Rodriguez arrivano degli scatti fantastici che lei dona alla sua folta fanbase su Instagram. L’argentina è meravigliosa.

È il solito spettacolo Cecilia Rodriguez. Anche ora che l’estate è lontana, la sorella di Belen sa come fare battere i cuori. Pure senza togliersi tutto di dosso per indossare un succinto costumino da bagno. Perché anche con tanti indumenti autunnali addosso lei sa come essere conturbante e seducente. La 30enne argentina è troppo bella. Ecco che lei si mostra accovacciata, prima di profilo e poi di fronte. La sudamericana sfoggia un maestoso paio di stivali pitonati, una giacca di pelle ed una t-shirt bianca su jeans scuri. Il tutto con una mascherina ed un cappello per proteggersi dal freddo. Anche così imbacuccata è una meraviglia.

Visualizza questo post su Instagram FRAGILE Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 21 Ott 2020 alle ore 7:42 PDT

Paradossalmente, sembra che l’autunno sia più dolce dell’estate per lei. Infatti le vicissitudini in ambito amoroso hanno portato la Chechu ad attraversare diverse settimane di burrasca con il suo Ignazio Moser. Il 28enne trentino e la bellissima Cecilia hanno vissuto diverso tempo l’uno lontano dall’altra. Anche le loro vacanze li hanno visti separati, e tutto questo sembra da attribuire ad una crisi passeggera. Per fortuna però il peggio è passato.

Cecilia Rodriguez, bella in tutte le salse

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 20 Ott 2020 alle ore 12:29 PDT

E lei come sempre ottiene un riscontro altissimo in quanto a gradimento da parte del suo pubblico. Perché quello che ha messo in piedi da tempo Cecilia sui social è un vero e proprio spettacolo. Nel quale lei è ogni volta lo show più bello.

