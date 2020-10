Carmen Russo rivela il dramma, la tragica morte della madre

In una recente intervista la concorrente del Tale e Quale Show Carmen Russo ha parlato dell’enorme sofferenza provata nei mesi scorsi.

La stagione televisiva è entrata nel pieno e come ogni anno il venerdì sera, in questo periodo, è suddiviso tra chi ammira le performance dei concorrenti del ‘Tale e quale Show‘ e chi invece segue le vicende dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Tra i fan del programma Rai, in molti tifano per Carmen Russo, di sicuro una delle protagoniste di maggior rilievo della trasmissione, sia per carattere che per come sta affrontando le prove che le vengono messe davanti ogni settimana.

Proprio la showgirl di recente è stata protagonista di un’intervista rilasciata alla rivista ‘Dipiù Tv‘. In questa ha parlato inizialmente dei mesi difficili che ha affrontato dopo la morte della madre. La sofferenza per il lutto è diventata ancora più grande nei primi mesi dell’anno, quando è stata costretta a rimanere in casa e a riflettere a lungo sulla vita: “Un anno e mezzo fa ho perso mia madre. Una sofferenza che si è aggravata dai mesi rinchiusi in casa causa covid. Un momento complicato per tutti noi”.

Carmen Russo: “Non volevo nemmeno partecipare al programma”

Nella stessa intervista la showgirl rivela che non aveva intenzione di partecipare al provino del ‘Tale e quale show‘. Carmen non si sentiva in grado di partecipare: “Non volevo neanche fare il provino, ma mia figlia Maria mi ha fatto cambiare idea. Io non sapevo cantare bene e lei mi ha spinto ad andare con lei a scuola di canto. Seguendo i suoi consigli ho superato il provino. E’ stato un grande successo professionale”.