Belen, viaggio con Antonino in camper: in vacanza con il nuovo amore

Belen è sempre molto attiva sul suo profilo Instagram. La modella argentina ha documentato il weekend romantico con il nuovo amore

Ormai Belen Rodriguez è uscita allo scoperto completamente con il suo nuovo amore, il giovane Antonino. Somiglianza incredibile con il suo ex, il pilota Andrea Iannone: i due così hanno trascorso l’ultimo weekend in camper andando così a rilassarsi al Mugello. La coppia ha noleggiato il veicolo andando così girando per le strade italiane con il piccolo Santiago che è col papà Stefano De Martino. La showgirl argentina è di nuovo felice come testimoniano le numerose stories pubblicate su Instagram nelle ultime ore. Una vera e propria avventura come due fidanzatini liceali con aspetti della vita quotidiana messi in risalto con scatti e filmati davvero emozionanti.

Belen, è vero amore con Antonino

Un viaggio per scoprire se stessi e per conoscere davvero fino in fondo il suo nuovo amore. Con Antonino Belen sembra essere tornata bambina visto che lui non fa parte del mondo dello spettacolo. Lontano dai riflettori la showgirl sudamericana si sta godendo momenti quotidiani che l’hanno portata così a non pensare soltanto al lavoro. Nel corso degli anni la modella argentina ha sempre dimostrato di avere una forza fuori dal comune ricominciando sempre daccapo dopo le numerosi delusioni amorose.