Atterraggio di emergenza | puzza di bruciato e malessere su volo per l’Italia

Un aereo della British Airways deve compiere un atterraggio di emergenza. Era diretto in Italia: “Puzza di bruciato e malessere dell’equipaggio”.

Secondo quanto si apprende da fonti ufficiali, un volo della British Airways è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Heathrow, a Londra. Il tutto è avvenuto poco dopo il decollo a seguito di segnalazioni che riguardavano un forte odore di bruciato all’interno della cabina di pilotaggio e dello spazio dove alloggiano i passeggeri. Alcuni membri dell’equipaggio hanno anche accusato del malessere.

Il volo in questione – BA 2596 – era diretto a Verona nella mattina di mercoledì 21 ottobre 2020. Ma quasi subito è avvenuto un atterraggio di emergenza, con i passeggeri informati del sorgere di un problema tecnico. La British Airways ha sottolineato in un comunicato come la sicurezza dei propri clienti rappresenti la priorità numero uno. “Non avremmo mai continuato un volo a meno che non fosse sicuro farlo”. Quasi subito poi la compagnia aerea ha allestito un nuovo volo da mettere a disposizione dei suoi clienti, bloccati da questo imprevisto.

Atterraggio di emergenza, il comunicato di British Airways

Un passeggero ha scritto su Twitter di avere avvertito in maniera distinta un forte tanfo di bruciato, con alcuni membri dell’equipaggio di cabina che non si sentivano bene”. Una ulteriore dichiarazione di British Airways riporta: “La sicurezza dei nostri clienti e dell’equipaggio è sempre la nostra priorità. Il volo è tornato a Heathrow per precauzione a causa di un problema tecnico minore. Ci siamo scusati con i nostri clienti ed abbiamo organizzato un aereo sostitutivo in modo da potere rimettere in viaggio i nostri passeggeri il più rapidamente possibile”. L’aereo che ha dovuto compiere un atterraggio di emergenza era un Airbus, con i passeggeri in viaggio per Verona a bordo di un altro A320, riferisce airlive.net.

