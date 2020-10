Alessio Cragno, chi è il portiere vittima dello scherzo delle Iene

Carriera e curiosità su Alessio Cragno, chi è il talentuoso portiere azzurro vittima dello scherzo delle Iene.

Classe 1994, toscano di Fiesole, non altissimo, ma con delle gambe e una reattività incredibile, Alessio Cragno – portiere del Cagliari – è uno degli estremi difensori più forti del calcio italiano. Soprannominato L’Uomo Cragno, ha iniziato da molto lontano, militando nella Polisportiva Sieci, quindi a 13 anni passa al San Michele Cattolica Virtus, società con un notevole vivaio ma non professionistica.

Leggi anche: Ilicic, ritorno in campo: il male nascosto dell’attaccante dell’Atalanta

Qui ad esempio mossero i primi passi Paolo Rossi e Andrea Barzagli, mentre a Cragno spetta un record: infatti è stato tra i rarissimi esempi di calciatore che pur non appartenendo a una società professionistica ha militato in una nazionale giovanile. Passa poi al Brescia nella stagione 2009-10, diventando subito titolare tra gli Allievi Nazionali.

Leggi anche: Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus: le sue condizioni

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere su Alessio Cragno, portiere molto amato dai tifosi

Due anni dopo, arriva il debutto in Serie B a soli 18 anni, in Brescia-Modena. Dopo le prime due presenze totalizzate nella prima stagione, torna l’anno dopo ed è addirittura titolare. A luglio 2014, passa al Cagliari, un mese dopo fa l’esordio in Coppa Italia con la maglia sarda e il 21 settembre 2014, a 20 anni, esordisce in Serie A. Non è un anno facile né per lui né per il Cagliari: Alessio Cragno perde il posto da titolare, la sua squadra retrocede. L’anno seguente rimane al Cagliari in Serie B, come secondo portiere dietro Marco Storari.

Non trovando spazio a Cagliari, nell’inverno 2015 viene ceduto in prestito alla Virtus Lanciano in Serie B e diventa titolare: non bastano però le sue parate a salvare la squadra. Nella stagione successiva, passa in prestito al Benevento, ottenendo ottimi risultati e contribuendo alla promozione storica in Serie A. Quell’anno è nominato Miglior giovane della Serie B. Terminato il campionato, torna nuovamente a Cagliari: qui milita da tre stagioni, è titolare ormai inamovibile e ha collezionato quasi 100 presenze con questa maglia in Serie A. Ha ottenuto diversi premi e si è guadagnato le attenzioni di Roberto Mancini, che lo ha fatto esordito con la maglia della Nazionale.