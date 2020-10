Alberto Angela, paleontologo e conduttore di “Ulisse, il piacere della scoperta” è indubbiamente uno dei personaggi più amati della televisione italiana.

Alberto Angela, 56 anni, è uno dei volti più noti e più amati della televisione degli ultimi anni. Oggi conduce il seguitissimo programma di divulgazione storica e scientifica “Ulisse, il piacere della scoperta” su Rai1. Scopriamo che studi ha fatto e quali lauree ha conseguito.

Vita e miracoli di Alberto Angela

Non tutti sanno che Alberto Angela è nato a Parigi, precisamente l’8 Aprile 1962. Figlio dell’instancabile Piero Angela, conduttore di “Superquark, ha avuto fin da piccolo una cultura cosmopolitca, non a caso parla molte lingue.

Si è diplomato alla Scuola Francese e poi laureato in Scienze Naturali con 110 e lode alla Sapienza di Roma, in cui ha anche conseguito un premio per la migliore tesi di laurea. Ha poi frequentato diversi corsi di specializzazione e master, nelle più prestigiose e importanti università negli Stati Uniti. Alberto Angela ha ricevuto anche diverse lauree ad honorem: Laurea magistrale honoris causa in Comunicazione del patrimonio culturale, Laurea magistrale honoris causa in Archeologia e Laurea magistrale honoris causa in Filosofia.

Dopo anni di ricerche nel campo della paleoantropologia, in cui Alberto ha viaggiato in lungo e in largo per il mondo (dalla Tazmania, all’Oman, alla Mongolia), è approdato finalmente in televisione, nel 1999. Ha realizzato e condotto un programma di divulgazione scientifica, sulle orme di Superquark, per la Televisione Svizzera, “Albatros”.

Angela è stato autore di numerosi altri programmi televisivi nel corso degli anni, tra cui “Il pianeta dei dinosauri“, ideato insieme al padre, “Passaggio a Nord-Ovest” e “Viaggio nel cosmo” e ad oggi conduce una delle trasmissioni più seguite della Rai, “Ulisse, il piacere della scoperta”.

Della sua vita privata non si sa molto, se non che dal 1993 è sposato con Monica e ha tre figli Riccardo, Edoardo e Alessandro e che ama lo sport e tenersi in forma.