Alberto Angela, chi è la moglie Monica: storia della coppia e curiosità

Dopo 26 anni di matrimonio e tre figli, la coppia formata da Monica e Alberto Angela è solidissima e indissolubile. Ecco qual è il loro segreto.

Qualcuno ha detti che un grande uomo non è mai tale senza una grande donna al suo fianco. Sicuramente è così per Alberto Angela, da ben 26 anni legato sentimentalmente a Monica, sua moglie e madre dei suoi tre figli. Non tutti la conoscono perché i due non amano però stare sotto i riflettori: e conducono una vita normale, tutta casa e famiglia, e forse è proprio questo il segreto di un’unione così longeva.

Leggi anche –> Alberto Angela, chi è: vita privata, figli, moglie e carriera del conduttore

Leggi anche –> Alberto Angela, il dramma del figlio: deve intervenire la polizia

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il grande amore tra Monica e Alberto Angela

Se il fascino di Alberto Angela, figlio d’arte grazie al papà Piero Angela, è fuori discussione, lo stesso si può senz’altro dire della donna che gli ha rubato il cuore. Monica (sul cui conto circolano pochissime notizie), conosciuta sul lavoro in tv, è diventata sua moglie dopo un lungo fidanzamento, ma il matrimonio è sempre andato a gonfie vele, con i tre figli Riccardo, Edoardo e Alessandro a completare il quadro di famiglia perfetta.

Grazie a qualche raro post “privato” di Aberto Angela sappiamo che Monica ama viziare il proprio consorte, magari con una bella fetta di Tiramisù, qualche chiacchiera a colazione e tante risate insieme. “Coccole” graditissime per chi conduce una vita fitta di impegni e responsabilità come lui. I due condividono inoltre la passione per il nuoto e il cinema. Un amore fortissimo, il loro, che ha saputo superare uno dei momenti più duri per il conduttore, il rapimento in Nigeria: “Un’esperienza del genere – ha confessato lui stesso – ti aiuta a riflettere sul valore della vita e ad amarla di più”.

Leggi anche –> Alberto Angela, chi è la sorella Christine: età, foto, lavoro

Leggi anche –> Alberto Angela rapito in Niger: “Furono ore da incubo” – VIDEO

EDS