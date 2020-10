Vite al Limite, Tamy Murrell: chi è e come è diventata oggi | FOTO

L’abbiamo vista in onda nel programma Vite al Limite. Scopriamo insieme chi è e quale è la storia di Tamy Lyn Murrell.

Il programma Vite al Limite, in onda in Italia su Real Time è uno dei più seguiti di tutta la penisola. All’interno della trasmissione, pazienti che soffrono gravemente di obesità si recano nello studio del Dottor Nowsaradan con l’intento di perdere del peso e ritornare a condurre una vita normale. Numerosi casi sono passati nelle mani del professore, e i telespettatori hanno ascoltato un sacco di storie. Leggiamo dunque chi è Tamy e che cosa le è successo.

Tamy Lyn Murrell ha alle spalle una storia davvero particolare, che ha tenuto incollato il pubblico alla televisione per tutta la durata dell’episodio, l’ottavo della della sesta stagione. I problemi di Tamy sono iniziati sin dalla tenera età. La donna ha infatti iniziato a mangiare in maniera compulsiva dagli otto anni in poi, dopo aver assistito in prima persona alla morte del padre a causa di un attacco di cuore.

In seguito alla perdita del genitore, la madre ha iniziato ad accusare problemi di tipo mentale, che hanno inevitabilmente aggravato le condizioni di Tamy. In seguito la donna ha dato alla luce un figlio, ma il rapporto con il padre si è sgretolato con il tempo.

La terapia nella clinica di Nowsaradan non è stata una passeggiata per Tamy, che però non ha mai osato gettare la spugna. La donna è riuscita a stringere i denti ed a combattere con la propria dipendenza da cibo e con il proprio passato. Adesso è una persona completamente diversa, fiera dei passi da gigante che è riuscita a compiere.

Vite al limite: come è oggi Tamy Murrell

La Murrell è arrivata nella clinica di Nowsaradan a 45 anni con addosso ben 268 chili. Durante l’anno di terapia è riuscita a perdere 111 chili, senza gettare mai la spugna. Anche in seguito al programma la donna ha continuato a mantenere uno stile di vita sano, e infatti adesso si mostra al pubblico completamente cambiata e rinata.