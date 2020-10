Vite al Limite, Karina Garcia: chi è e come è diventata oggi | FOTO

L’abbiamo vista nel programma Vite al Limite. Karina Garcia ha intrapreso un percorso difficile, uscendone però vittoriosa.

Vite al Limite è un programma in onda in Italia su Real Time. La trasmissione mostra la storia di pazienti gravemente obesi in cerca di aiuto. Questi intraprenderanno con il Dottor Nowsaradan un percorso di terapia della durata di 12 mesi. Durante il periodo, i partecipanti al programma raccontano la loro storia, e tentano di vince la propria dipendenza da cibo.

Una delle storie più interessanti è senza dubbio quella di Karina Garcia, presentata nella quinta puntata della sesta stagione di Vite al Limite. La donna, dell’età di 38 anni, è arrivata in clinica pesando 287 chili. Le sue scorrettissime abitudini alimentari ponevano origine dai genitori, che, a detta della donna, la ignoravano completamente, lasciandola ad affogare la propria solitudine nel cibo.

Karina, di origini texane, si è presentata da Nowsaradan in gravi condizioni di obesità. Nonostante la difficoltà, si è però mostrata immediatamente determinata a raggiungere i propri obiettivi. Intenzionata a riprendere le redini della propria vita in mano, ha cominciato a fare attività fisica e seguire un’alimentazione sana e bilanciata, ottenendo risultati inimmaginabili.

La Garcia, dopo aver perso perso durante i mesi della trasmissione, si è sottoposta ad un intervento di chirurgia bariatrica, e successivamente ad un intervento per rimuovere la pelle in eccesso. Nonostante il netto miglioramento, la ragazza non si è però fermata, continuando ad andare dritta verso il proprio scopo. Oggi pesa soltanto 80 chili, e non potrebbe esserne più felice.

Karina Garcia, il cambiamento: oggi è irriconoscibile

Karina Garcia si è mostrata subito determinata di fronte alla terapia propostale dal Dottor Nowsaradan. La costanza e l’impegno hanno premiato la ragazza, che in 12 mesi ha compiuto un passo da gigante dopo l’altro. Durante il tempo in cura è riuscita a perdere ben 107 chili, ma non è tutto. Una volta terminato il programma, ha proseguito con costanza, ottenendo risultati strabilianti. Adesso è completamente irriconoscibile, e sembra quasi un’altra persona. Finalmente riesce a vivere la propria vita come una persona normale, ed è estremamente fiera del proprio percorso e di quello che è riuscita a fare.