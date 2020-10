Temptation Island 2020 | che finale | fidanzato lascia lei per una single

Ultima puntata per ‘Temptation Island 2020’, e l’epilogo sarà memorabile. Una coppia salterà e ci sarà un confronto al falò clamoroso.

Volge al termine ‘Temptation Island 2020‘, e lo fa con un clamoroso colpo di scena. Le anticipazioni che riguardano l’ultima puntata del noto reality show condotto da Alessia Marcuzzi fanno sapere che una coppia in particolare scoppierà, con il lui che ha scelto la tentatrice, abbandonando la fidanzata. E dopo il falò di confronto, altre coppie annunceranno di avere cambiato opinione.

L’ottava edizione di ‘Temptation Island’ mostrerà anche il faccia a faccia tra Alberto e Speranza. Lui ha mostrato grande interesse per la tentatrice Nunzia, con la quale è arrivato pure a baciarsi in barca durante un romantico fine settimana insieme. Ovviamente Speranza non l’ha presa bene e chiederà a lui se già non l’amasse più anche prima di entrare nel programma di Canale 5. Sembra proprio questa la coppia che cesserà di essere tale, con il lui che sceglierà la single anziché la propria compagna.

Temptation Island 2020, finale col botto: “Incontro a tre al falò”

Ed un’altra vicenda che pure suscita curiosità è quella che riguarda Carlotta e Nello. Anche lui sembra molto attratto da una tentatrice, Benedetta. Il tutto mente si attende pure una incursione ‘pesante’ da parte di una terza persona, per un finale inedito mai osservato in nessuna delle precedenti edizioni dello show Mediaset.

