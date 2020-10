Sveva Casati Modignani spara a zero sul marito: “Lui criticava sempre”

La celebre Lady Bestseller, così è stata nominata per il suo grande successo: oltre trenta romanzi scritti per un totale di dodici milioni di copie vendute al mondo. Sveva Casati Modignani per alcuni anni ha scritto facendosi aiutare dal marito, Nullo Cantaroni, però quando nel 1984 si è ammalato, l’autrice ha dovuto fare tutto da sola.

"Ormai era nata la leggenda che lui scrivesse e io andassi in giro a promuovere i libri. Figurati, è stato malato per vent'anni. Così molti pensavano che, morto lui, avessi chiuso. Le donne non godono di molta considerazione, spesso da parte delle loro simili", così ha raccontato la celebre scrittrice riguardo al marito scomparso nel 2004. Nonostante l'iniziale aiuto di Cantaroni con i primi tre romanzi, l'autrice può ringraziare solo se stessa e la sua abilità di narratrice per il suo successo mondiale.