Nina Moric, il suo fidanzato di 22 anni: la stories su Instagram

Ancora una nuova storia d’amore per la showgirl Nina Moric, ex di Fabrizio Corona: ecco la presentazione del suo nuovo fidanzato di appena 22 anni

Nina Moric è sempre più al centro di numerose indiscrezioni di gossip. Prima il suo rapporto di amore-odio con l’ex Fabrizio Corona, poi le numerose litigate con lo stesso ex re dei paparazzi. Sul suo profilo Instagram, attraverso le stories, la donna ha presentato a tutti il suo nuovo fidanzato di nome Marco: “L’amore non ha età, non ha limiti e non muore”, ha pronunciato. Lo stesso Corona aveva svelato nei giorni scorsi a “Live non è la D’Urso la nuova storia d’amore della sua ex: “Nina ora sta con un bambino di 22 anni senza un dito, un tossico”.

Nina Moric, ancora litigi con Corona

Nei giorni corsi sono arrivate nuove scintille con l’ex Fabrizio Corona, risultato positivo al Covid-19 e si trova in quarantena. La Moric ha svelato: “Un figlio di 18 anni può anche avere l’incoscienza di fare certe cose ma per un padre di quasi 50 anni è inammissibile perché sa benissimo che Carlos è un soggetto più a rischio essendo asintomatico”. Un invito a casa per il figlio che poteva risultare deleterio: nonostante ormai una certa età, l’ex re dei paparazzi continua a far parlare di sé in maniera negativa.