Lutto al GF Vip: Tommaso Zorzi crolla disperato

Tommaso Zorzi scoppia in lacrime nella Casa del GF Vip: “È morta da poco”, dice l’influencer ricordando l’amatissima nonna.

E’ un Tommaso Zorzi irriconoscibile quello che si è mostrato poche ore fa alle telecamere del Grande Fratello Vip 5. L’influencer sempre allegro e sorridente, vera anima della Casa, è entrato in crisi per un motivo apparentemente banale, ma capace di riaprire in lui una ferita dolorosissima.

Mentre tutti erano in procinto di pranzare, il giovane artista musicale è scoppiato in lacrime in giardino: “È una questione mia emotiva con la lasagna, è un piatto che non riesco a mangiare perché mi faceva sempre mia nonna“, ha raccontato Tommaso al resto dei concorrenti. La sola vista di quel piatto lo ha portato a un crollo emotivo.

Leggi anche –> GF VIP, clima teso nella Casa: Adua Del Vesco contro Tommaso Zorzi

Leggi anche –> Tommaso Zorzi in piscina ubriaco, la Gregoraci commenta senza peli sulla lingua

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il grande dolore di Tommaso Zorzi

“La lasagna è un piatto che non riesco proprio a mangiare, perché è un piatto di mia nonna. È morta da poco…”: così Tommaso Zorzi, in giardino col resto del gruppo, ha spiegato il perché della sua reazione durante il pranzo. C’è da dire che gli altri inquilini della Casa si sono mostrati molti solidali e comprensivi nei suoi riguardi, chiedendogli se volesse mangiare altro e cercando in tutti i modi di confortarlo. Ma lui ha ammesso di non avere alcun appetito… Domani è un altro giorno e il Nostro, emotivo e sensibile ma all’occorrenza anche forte e determinato, riuscirà sicuramente a superare il “trauma” in vista della finalissima che lo vede come favorito.

Leggi anche –> GF Vip, imbarazzo. Tommaso Zorzi: “Ha fatto la pipì a letto”

Leggi anche –> Enock contro Tommaso Zorzi: furiosa lite nella casa del Grande Fratello

EDS