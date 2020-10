Cosa sapere su Luna Melis, chi è la giovanissima cantante: carriera e curiosità, da Io Canto all’esplosione con X-Factor.

Classe 2002, Luna Melis è nata a Cagliari e vive nella vicina Uta: da bambina si appassiona al piano, ma anche e soprattutto al canto. Quindi approfondisce il mondo della musica, ma non tralascia gli studi e si iscrive al Linguistico, nella sua città. Il suo debutto in tv è davvero precoce, con la trasmissione Io Canto a 11 anni, dove si piazza terza.

In quell’edizione – vinta da Cristian Imparato – è in squadra con Claudio Cecchetto. Fidanzata con Andrea Wissman, un ragazzo di origini americane, esplode dopo l’audizione a X-Factor, nella dodicesima edizione. Ma già prima la giovanissima cantante si era fatta notare ancora una volta in televisione. Aveva infatti partecipato alla tramissione “Tra Sogno e Realtà” un format andato in onda su La5.

Carriera e curiosità della giovane cantante Luna Melis

Negativa era stata invece l’esperienza a Sanremo Giovani, mentre – accolta a X-Factor dal leader degli Afterhours, Manuel Agnelli – è stata definita dal cantante un “animale da palcoscenico”. Si è presentata in tv con un tentativo per nulla facile di mashup del brano Bang Bang. Davvero incredibile la sua capacità di mescolare il brano nella versione di Dua Lipa e quella di Jessie J. Ai Bootcamp porta invece Black Widow di Iggy Azalea.

Sorprende anche nella terza fase prima dei live, con il brano God is a Woman di Ariana Grande ed entra dunque nella squadra di Manuel Agnelli, arrivando fino alla finale. Qui viene sconfitta solo da Anastasio, ma comunque in molti apprezzano le doti canore della ragazza. Lo scorso anno è tornata a X-Factor, ma non in concorso, bensì come conduttrice del preserale del talent show targato Sky.