Lazio Borussia Dortmund Champions League: streaming e precedenti

Il match tra Lazio e Borussia Dortmund è valido per la prima giornata di Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Si vede scrollare di dosso un periodo difficile la Lazio di Simone Inzaghi e può farlo a cominciare da questa sera, chiamata alla prova del Borussia Dortmund, squadra che lo scorso anno in Champions League ha eliminato l’Inter vincendo in rimonta per tre reti a due in casa.

Dopo la sonora sconfitta per tre a zero contro la Sampdoria, dunque, gli uomini di Simone Inzaghi dovranno riscattare la delusione del rientro dopo la sosta per le nazionali. Davanti a loro, una delle squadre più titolate di Germania, alle spalle del Bayern Monaco, alla ricerca di conferme dopo la bella stagione passata.

Precedenti di Lazio Borussia Dortmund e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo allo Stadio Olimpico di Roma tra i padroni di casa della Lazio e i tedeschi del Borussia Dortmund sarà visibile in diretta e in esclusiva solo su Sky sui canali della piattaforma satellitare Sky Sport 1 e Sky Sport 252. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Sono solo 2 i precedenti in gare ufficiali tra le due squadre, entrambi datati 1995: all’andata vinse la Lazio all’Olimpico di misura per uno a zero, venendo poi sconfitta ed eliminata dalla Coppa Uefa al ritorno, con risultato di due a zero per la formazione tedesca. Le due squadre si sono affrontate anche il 12 agosto 2018 in amichevole con vittoria tedesca per uno a zero.

Lazio e Borussia Dortmund, le due squadre in campo: le formazioni

Inzaghi e Favre hanno completato le loro scelte in vista del match di stasera. Queste le formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Hoedt; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Bürki; Pisczek, Hummels, Delaney; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Sancho, Haaland, Reus.