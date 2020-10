La principessa Diana Spencer torna alla luce della ribalta con un nuovo documentario incentrato su rivelazioni esclusive.

Diana aveva rilasciato un’intervista esclusiva all’editore del Daily Telegraph, Max Hastings. I dettagli scottanti sono rimasti nell’ombra per ben 25 anni perché Hastings voleva tenere sotto controllo lo scandalo reale.

Nel documentario “Diana: the truth behind the Interview”, si vede molto bene come la donna si fosse incontrata con Hastings tre mesi prima di rilasciare la famosa intervista con Martin Bashir che avrebbe fatto scoppiare lo scandalo a corte.

Diana Spencer: lo sfogo con Max Hastings

I due si incontrarono in gran segreto nel Berkshire. Prima ancora di iniziare l’intervista la Spencer volle aver notizie riguardo una presunta cospirazione nei suoi confronti per metterla a tacere. “Fu subito chiaro quanto Diana odiasse Carlo”; da quanto emerge dalle dichiarazioni della donna il loro matrimonio fu da subito un inferno. Hastings racconta la fermezza e la pacatezza con cui Diana raccontava i vari episodi della sua vita. L’unica vera preoccupazione della principessa del Galles era che il figlio William succedesse al trono al posto del padre. “Non credo sia in grado”, avrebbe dichiarato in riferimento al principe Carlo.

Il documentario prosegue con uno spezzone dell’intervista rilasciata da Carlo a Jonathan Dimbleby nel 1994. Durante questo episodio, il reale avrebbe confessato il suo tradimento con Camilla.

