La vita in diretta non va in onda, cosa è successo: l’annuncio di Alberto Matano su Instagram.

Oggi gli spettatori de La vita in diretta si troveranno orfani del loro programma preferito. Infatti questo pomeriggio la trasmissione di RaiUno non andrà in onda.

A dare l’annuncio è stato proprio il conduttore Alberto Matano che ha parlato in un video pubblicato come Storia sul profilo Instagram ufficiale del programma.

La vita in diretta, perché non va in onda: la spiegazione di Alberto Matano

Come ha spiegato il giornalista e conduttore la trasmissione del pomeriggio di RaiUno non andrà in onda quest’oggi. La programmazione infatti è stata cambiata. A prendere il posto del programma sarà lo Speciale del Tg1 dedicato alla Preghiera per la Pace di Papa Francesco in diretta da Piazza del Campidoglio a partire dalle ore. 17.15. Alla cerimonia prenderanno la parola il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi e, con un videomessaggio, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. A seguire, gli interventi del patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo I, del rabbino Capo di Francia, Haïm Korsia, del segretario generale del Comitato Superiore della Fraternità Umana (Islam), Mohamed Abdelsalam Abdellatif, del buddista Shoten Minegishi e, in chiusura, di Papa Francesco.