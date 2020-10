Incidente stradale | ambulanza che trasporta organi centra un’auto

A Milano un incidente stradale coinvolge un’ambulanza ed un’auto. Il mezzo medico era in viaggio per consegnare dei reni per un trapianto.

Un incidente stradale ha coinvolto una ambulanza ed un’auto a Milano. Il mezzo medico era partito dal Policlinico San Matteo di Pavia per una consegna urgente di reni. Una equipe di specialisti del San Carlo Borromeo era in attesa degli organi per compiere un trapianto di organi.

LEGGI ANCHE –> Incidente stradale | Alberto fa un volo di 40 metri con la 500 e muore

Purtroppo l’ambulanza è finita con il restare coinvolto in uno scontro con un altro veicolo. Il tutto si è verificato nelle prime ore di martedì 20 ottobre, intorno alle ore 06:00 del mattino, in un incrocio. Purtroppo c’è un uomo che risulta ora ricoverato in codice rosso al Niguarda. Si tratta di un medico del San Matteo, che si trovava sul mezzo sanitario assieme all’autista e ad un giovane specializzando. Quest’ultimi due se la sono cavata con delle ferite di non lieve entità, al pari del conducente dell’auto.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Sara Favia muore a 17 anni in un tragico incidente stradale

Incidente stradale, ferito in modo grave un medico a bordo dell’ambulanza

Le condizioni del medico sono invece più serie, anche se sembra che non sia in pericolo di vita. Il medico deve fare i conti con una frattura ad una gamba e con un trauma toracico. Si apprende che ha 63 anni. Invece i due conducenti e lo specializzando hanno rispettivamente 29, 30 e 56 anni. Il luogo dell’incidente stradale ha visto l’arrivo degli agenti della Polizia Locale di Milano. Gli agenti hanno chiuso il traffico nella zona interessata dallo schianto. Questo ha favorito anche l’intervento dei soccorritori. Sempre la Polizia Locale del capoluogo lombardo ha provveduto a svolgere i rilievi del caso per cercare di comprendere le cause esatte dell’incidente.

LEGGI ANCHE –> Uomo morto | parcheggia auto in salita e viene travolto

LEGGI ANCHE –> Rimane bloccata nel cimitero e muore di ipotermia: “Colpa della polizia”