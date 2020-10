Grande Fratello, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria: “Non è stato giusto”

Ancora un confronto acceso tra Maria Teresa Ruta e Guenda Goria: mamma e figlia hanno discusso sul passato

Il passato torna sempre. E così nella casa del Grande Fratello c’è stato un confronto importante tra Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria. All’età di 17 anni ha dovuto affrontare l’allontanamento della madre, che preferì di andare via dopo le delusioni con l’ex marito. E così Guenda ha dovuto anche svolgere mansioni da madre al fratello più piccolo, che all’epoca aveva 14 anni. Dopo tanti anni la stessa Maria Teresa ha ammesso di averlo capito visto che tornava a casa soltanto una volta a settimana. Per questa scelta la donna ha rivelato di sentirsi ancora in colpa.

Così dopo aver ascoltato il discorso della madre in confessionale, Guenda ha rivelato che i suoi genitori hanno pensato, in particolar modo, alla loro felicità non approvando ancora la scelta. In un certo senso, ha compreso la delusione della madre vogliosa di vivere una nuova storia d’amore, ma non riesce a digerire quel periodo: “Eravamo piccoli, io a 17 anni avrei avuto ancora bisogno della mamma per tante cose. Non ritengo abbia fatto la scelta giusta”, la sua confessione nei confronti della madre. A distanza di anni continuano le polemiche sul passato, ma le due ora sono più unite che mai cercando così di mettersi una pietra su vivendo senza più rancori.