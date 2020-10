GF Vip, scontro tra Zequila e la contessa De Blanck: “Antonio vaff***lo”

Ieri sera è tornato al Grande Fratello Vip Antonio Zequila per un incontro con la contessa De Black che è culminato ad insulti.

Ieri sera Alfonso Signorini ha voluto regalare al pubblico del Grande Fratello Vip un gradito ritorno, quello di Antonio Zequila. Per l’occasione il conduttore ha fatto rispolverare il tormentone della passata edizione, ovvero le presunte conquiste dell’attore. In questo caso la presunta ex fiamma sarebbe stata Patrizia De Blanck. Prima di far apparire Zequila, infatti, il conduttore ha invitato la contessa in una stanza isolata per farle incontrare una vecchia conoscenza.

Appena giunta Patrizia si è trovata di fronte ad una parete a vetri oscurata. Quindi la produzione ha fatto apparire la sagoma di Zequila da dietro i vetri, ma lei non lo ha riconosciuto. Gli ha chiesto di fare un giro su sé stesso per capire meglio, ma anche dopo la piroetta la memoria non l’aiutava. A quel punto il misterioso ex ha cominciato a cantare una canzone che avrebbe dovuto aiutarla a ricordare momenti di passione, ma la De Blanck non riusciva proprio a capire chi fosse.

Patrizia De Blanck insulta Zequila: “Antonio Vaffan***o”

Data la difficoltà a riconoscerlo, Alfonso Signorini fa apparire totalmente Zequila e la De Blanck dice immediatamente che tra loro non c’è stata alcuna relazione. L’attore, però, la smentisce e sostiene che lei abbia dei vuoti di memoria legati all’età. Quindi racconta la sua versione dei fatti: “Noi abbiamo fatto un film e quando ripassavamo le battute al chiaro di luna mi sa che ti sei dimenticata i massaggi che ti facevo io. Il nostro idillio tu lo hai dimenticato e sono molto dispiaciuto”.

La reazione di Patrizia era prevedibile: “Antonio non mi fare girare le pa..e che io non sono rincogl..ita. Poi quando esco ti prendo a calci in c..o. Se avessi avuto una love story con te lo avrei detto, sei un bell’uomo. Perché negarlo?”. Antonio insiste nel sostenere la sua versione dei fatti e la De Blanck ripete: “Se fosse successo io lo direi, perché non c’è niente da vergognarsi. Uno più uno meno, è chiaro?”. Poi all’ennesimo tentativo aggiunge: “Senti Antonio vaff…lo!“. Infine la contessa di rivolge ad Alfonso Signorini e gli dice di mandarle almeno dei veri amanti. Questo risponde ironicamente che non è possibile, perché sono tutti morti.