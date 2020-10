GF Vip, Maria Teresa Ruta in lacrime: ecco la “colpa” confessata

Dramma familiare al Grande Fratello Vip: Guenda Goria ha accusato la madre Maria Teresa Ruta di aver abbandonato lei e il fratello per stare insieme a un altro uomo.

Ieri sera Maria Teresa Ruta e Guenda Goria sono state protagoniste di un toccante confronto al GF Vip. La giovane concorrente del reality ha messo sua madre di fronte a una serie di responsabilità, accusandola di aver abbandonato lei e il fratello per stare insieme a un altro uomo, poi divenuto suo marito. Parole che hanno riaperto una vecchia ferita nella showgirl, la quale stamattina è scoppiata in un lungo pianto, facendo preoccupare non poco Tommaso Zorzi.

L’esame di coscienza di Maria Teresa Ruta

“Guenda ha una percezione un po’ sbagliata delle cose – ha scandito Maria Teresa Ruta -, Roberto è rimasto nell’ombra fino a quando lei non ha compiuto diciotto anni e lui mi ha aiutato ad organizzare la festa…”. La conduttrice non nasconde le sue colpe di madre, ma sostiene che se ha “lasciato” i figli è solo e unicamente per la necessità di seguire da vicino dei lavori nella casa dove tuttora vive: “Quello che ha detto Guenda è vero ma li ho lasciati perché dovevo seguire i lavori della casa dove abito ora”. Intanto Maria Teresa Ruta è finita nuovamente in nomination (per lei è la sesta volta) assieme a Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci. L’appuntamento è per il prossimo venerdì 23 ottobre.

