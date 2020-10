Elisabetta Gregoraci, la verità: “Conosco Stefano”. La reazione di Petrelli

Novità importanti per Elisabetta Gregoraci che ha chiarito il messaggio in codice uscito nelle scorse ore: chi è Stefano?

Ancora una volta la protagonista indiscussa dell’edizione del Grande Fratello. Elisabetta Gregoraci è stata al centro di numerosi retroscena davvero interessanti. In primis, ha dovuto chiarire la polemica avvenuta nei giorni scorsi con Stefania Orlando. La stessa conduttrice è stata criticata dall’opinionista Antonella Elia che ha svelato: “Diciamo che Elisabetta vive di rendita. Lei è diventata Cleopatra: per tutti i ragazzi tale è e vivono questa sua influenza. Comunque sa di avere questo potere, lo usa. Secondo me sì, se la tira perché è frutto di tutto quello che lei è stato. Di Briatore, della sua vita lussuosa”. Subito è arrivata la difesa di Pupo.

Elisabetta Gregoraci, chi è Stefano?

Successivamente lo stesso conduttore Alfonso Signorini ha voluto chiarimenti dalla stessa Elisabetta per quanto riguarda il messaggio in codice che è venuto a galla nelle scorse ore. Così è stato chiesto: “Ti faccio due nomi di uomini, uno di questi potrebbe appartenere il tuo presente. Ti chiedo quale dei due. Il primo è Piero, il secondo è Stefano. Quale di questi due è legato al tuo presente?”. L’ex moglie di Briatore ha rivelato: “Non conosco nessun Piero, conosco uno Stefano. Piero del Volo è un mio amico, non abbiamo avuto nessuna storia”. E così lo stesso Petrelli ci è rimasto davvero male come si evinceva dal suo volto. Ora bisognerà capire come continuerà il loro flirt, nato improvvisamente fin dai primi giorni nella casa più spiata dagli italiani.