Elisabetta Gregoraci Pratelli | ‘Hai un altro?’ | poi il colpo di scena | VIDEO

La coppia di partecipanti al GF Vip 2020 Elisabetta Gregoraci Pratelli si confronta con toni aspri. Poi però c’è un tenero abbraccio tra le lacrime di lei.

C’è un faccia a faccia non certo tenero fra Elisabetta Gregoraci e Pier Paolo Pratelli. Lei gli dice che ha l’impressione che lui non sia realmente innamorato. “Magari posso solo piacerti, ma che torto ti ho fatto? E ribatte che è la prima volta che loro due si parlano in un mese e mezzo. Pratelli domanda ad Elisabetta se al di fuori della casa del Grande Fratello Vip ci sia una persona che la aspetta. Lei sembra eludere con una risposta evasiva, limitandosi ad un “probabilmente”. Ma poi la 40enne calabrese parte all’attacco, dando l’impressione di volersi però difendere da quell’importante quesito rivoltole da Pier Paolo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 20 ottobre prima e seconda serata

Elisabetta Gregoraci Pratelli, è odio-amore

In molti sperano che la coppia televisiva Elisabetta Gregoraci Pratelli possa diventare tale. Lei prima di entrare affermò che non escludeva di poter coltivare qualcosa di più, nella casa. A tanti però ha sempre dato l’idea di essere eccessivamente condizionata dalla presenza ingombrante di Flavio Briatore, il suo ex marito. Con lui si parla di un vero e proprio accordo vigente, tale da limitare il raggio d’azione di lei. E più volte Briatore avrebbe espresso disappunto per le vicende che riguardavano la sua ex moglie. Proprio di recente lui si era lasciato andare ad uno sfogo evidente. E comunque, ecco che dopo la discussione, Elisabetta e Pier Paolo si abbandonano ad un abbraccio. Lei piange anche, e riceve conforto da un Pratelli comprensivo ed in vena di consolarla.

LEGGI ANCHE –> GF Vip, scontro tra Zequila e la contessa De Blanck: “Antonio vaff***lo”