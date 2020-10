Chadia Rodriguez fidanzata? La vita privata della nota trapper

Cosa sappiamo della vita privata della nota trapper Chadia Rodriguez: ex fidanzata di Wayne Santana, chi c’è nella sua vita.

Nata ad Almeria, in Andalusia, il 6 novembre 1988, madre spagnola e padre marocchino, Chadia Rodriguez è cresciuta a Torino e da giovanissima aveva fatto del calcio la sua passione. Così, per 7 anni ha giocato nella squadra giovanile della Juventus Women, per poi lasciare questo sport a causa di un gravissimo infortunio. La sua seconda grande passione è invece la musica.

Musica che le ha portato un successo enorme: brani come Fumo bianco e Bitch 2.0 l’hanno sdoganata come una delle artiste più amate del genere trap, sicuramente l’esponente donna più nota di questo movimento. I suoi punti di riferimento, non lo ha mai nascosto, vengono dall’estero.

La vita privata di Chadia Rodriguez: fidanzata o single?

Chadia Rodriguez dice infatti di ispirarsi a modelli direttamente importati dagli Usa come Cardi B e Nicki Minaj. Se tutto conosciamo della sua musica, al contrario poco sappiamo della vita privata della nota cantante, che non si è mai esposta troppo a proposito. Sappiamo ad esempio che in passato avrebbe avuto una relazione con Wayne Santana della Dark Polo Gang. Il trapper è laureato in Marketing e Comunicazione e viene definito lo “swag alieno”.

Da tempo, però, la coppia si sarebbe sfasciata e oggi non sappiamo nulla rispetto a un nuovo fidanzato della trapper. Anche dal suo profilo Instagram riusciamo a scoprire davvero poco della sua vita privata, ma ad esempio sappiamo che è una grande amante dei cavalli. “Non date mai per scontato ciò che che vivete e le persone che vi circondano, sono la cosa più preziosa che abbiamo”, scrive in un post sui social la nota trapper, ma non lascia trapelare niente, per cui il mistero sul fidanzato rimane.