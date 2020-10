Carlotta Dell’Isola, chi è la protagonista di Temptation Island: bio e curiosità

By

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino sono una delle coppie più seguite dell’edizione 2020 di Temptation Island. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Carlotta Dell’Isola è entrata a Temptation Island carica di speranze: il rapporto col suo fidanzato Nello Sorrentino, dopo 6 anni d’amore, era a un punto di svolta e lei aveva bisogno di un banco di prova. Il corso degli eventi, però, non sta prendendo la piega che Carlotta si aspettava, complice le avances di una tentatrice particolarmente insidiosa, e l’aspirante sposa rischia di andare incontro a una cocente delusione. Conosciamola intanto più da vicino.

Tutto su Carlotta di Temptation Island

Carlotta Dell’Isola ha 27 anni, è nata ad Anzio (Roma) sotto il segno dei Pesci il 24 febbraio 1993. E’ molto legata alla famiglia, in particolar modo alla sorella e alla nonna. Dopo essersi diplomata al liceo di Scienze Umane, ha frequentato l’Università Roma Tre e lavorato presso La Fenice Luxury Outlet di Nettuno, dove ha potuto dare libero sfogo alla sua passione per il mondo della moda, dagli abiti alle borse alle scarpe di lusso. Per quanto riguarda gli hobby, invece, Carlotta Dell’Isola ama la musica, il cibo, lo sport.

Nel corso delle puntate di Temptation Island Carlotta Dell’Isola sembra essere molto cambiata: presentatasi come una tipa tosta e tutta d’un pezzo, ha dimostrato che ha anche un lato più fragile e romantico mettendo a nudo i sentimenti che la legano a Nello, ora a rischio per via del “terzo incomodo” Benedetta.

