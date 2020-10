Carlos Corona: “Papà non ha il Coronavirus”, Nina Moric esplode

Carlos Corona, figlio di Fabrizio ex paparazzo dei vip: “Papà non ha il Coronavirus, ho mentito”, Nina Moric esplode.

Siamo alla resa dei conti tra due ex, ovvero Fabrizio Corona e Nina Moric: la nuova puntata di una querelle che ormai non solo più giudiziaria, ma esplode sui social, viene confezionata da una diretta tra la showgirl di origini croate e il figlio della coppia, Carlos. Il ruolo del ragazzo, appena maggiorenne, è da giorni al centro dell’attenzione.

L’ultima esplosiva dichiarazione è quella del ragazzo, che confessa in una diretta con la mamma: “Mio padre non ha il Coronavirus, è tutto strumentalizzato per andare contro mia mamma”. Quando Nina Moric si trova poi faccia a faccia con l’ex paparazzo dei vip, esclama: “Tu non hai nessun virus!”.

Le parole di Carlos Corona in un video registrato da Nina Moric

Il dialogo tra Nina Moric e Carlos, con l’intrusione di Fabrizio Corona, va in scena sul profilo Instagram della showgirl. La situazione madre, padre e figlio è davvero esplosiva e lei a un certo punto attacca: “Ho registrato tutta la verità. La bugia che non hai il coronavirus, tutte le bugie che hai detto su di me. Ti devi vergognare. Tu sei la vergogna di questa vita”. Da parte sua Carlos, in più occasioni durante la registrazione, sottolinea di sentirsi “una schifezza”.

Ma la rabbia di Nina Moric è tutta contro l’ex marito: “Mi hai rovinato la vita. Rubandomi soldi, dignità e salute”. Situazione che degenera nel corso della lite e alla fine la showgirl invita il figlio Carlos ad abbandonare rapidamente l’abitazione del padre: “Esci da quella casa e se non ti fa uscire chiama la Polizia come hai fatto l’altra volta. Se non ti fa uscire, se ti vuole picchiare, chiamo io la Polizia”. A rendere ancora più triste e rovente lo scenario il fatto che in questa vicenda sia coinvolto un ragazzo di appena 18 anni.